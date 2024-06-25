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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş görüşmesi ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum

Gazeteci Cem Küçük, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesini yorumladı. Küçük, CHP’de liderlik konusunda yaşanan belirsizliğin ve olası bir erken seçim ihtimalinin, Kılıçdaroğlu ile Yavaş’ın görüşmesini gündeme getirdiğini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, farklı yorumlara sebep oldu. Bir kesim bu görüşmeyi normal karşılarken, bir başka kesim ise iki ismin görüşmesine olumlu bakmadı.

Kılıçdaroğlu ile Yavaş'ın görüşmesi farklı yorumlara sebep olurken, gazeteci Cem Küçük de bu görüşme ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Küçük, ikilinin görüşmesine farklı yorumlar gelmesinin olası bir erken seçim ihtimali olmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

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