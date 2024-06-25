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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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