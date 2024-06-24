Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama

Televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun teknesinde çalışan genci parasını vermeden işten çıkardığı iddia edildi. Ünlü ismin çalışanına tokat attığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Ayhan Sicimoğlu, "73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar." dedi.

TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı eski çalışanına tokat attı. Sicimoğlu'nun, teknesinin bağlı olduğu marinaya gelip parasını isteyen eski çalışanına tokat attığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şiddete maruz kaldığını savunan Sicimoğlu, yasal yollara başvuracağını söyledi.

Ayhan Sicimoğlu konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Büyük paralar istendi, şantaja maruz kaldım ve boyun eğmedim. Olay bundan ibarettir..."