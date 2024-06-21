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DÜNYA

İsrail askerleri Gazze'de 1 ay alıkoydu serbest bırakılan genci görenler şoke oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu onlarca Filistinliden biri olan 30 yaşındaki Bedir Dahlan’ın görüntüsü yaşadığı travma ve psikolojik rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Dahlan, "Ailem nerede bilmiyorum. Kendimi daralmış hissediyorum. Zaten ben de öleceğim" dedi.

Yaklaşık bir ay önce İsrail askerlerince alıkonulan Dahlan, dün diğer 32 Filistinli ile beraber Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakıldı.

Dahlan, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

 İşkence dolu hapishane günlerini "kabus" olarak niteliyor

Ancak Filistinli genç adamın görüntüsü, görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

Duruşu, bakışları, konuşması ve hareketlerinden ruhsal olarak zor günler geçirdiği anlaşılan Dahlan, işkence gördüğü hapishane günlerini "kabus" ifadesiyle özetliyor.

Gözleri yerinden fırlayacakmış gibi

Psikolojik olarak perişan bir halde görünen genç adamın gözleri yerinden fırlayacakmış gibi duruyor; gözlerini ve bacaklarını sabit bir halde tutamaması da yaşadığı kaygı ve bunalımı bariz bir şekilde anlatıyor.

Konuşurken kekeleyen, dili dolaşan Dahlan, konular arasında mantıksız geçişler yapıyor.

"Ben de ölürüm, öyle hissediyorum"

Bir ay önce Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkonulan Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darbedildiğini dile getiriyor.

Han Yunus'un tamamen yıkıldığını duyduğunu ve ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Dahlan, hastaneden sonra nereye gideceğini bilmediğini ifade ederek, "Ben de ölürüm, öyle hissediyorum." diyor.

Serbest bırakılan 33 Filistinlinin vücutlarında işkence izleri var

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen Filistinlilerin, son derece zayıf düştükleri ve vücutlarında işkence izleri olduğu görülmüştü.

Daha önce de İsrail güçlerince alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını söylemişti.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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