Firari FETÖ'cü Cevheri Güven önce itiraf etti sonra videosunu sildi

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, 17-25 Aralık 2013 FETÖ yargı darbe girişiminin arkasında Gülen grubunun olduğunu itiraf etti. Güven, daha sonra bu vidoyu sildi.

FETÖ kumpaslarının medya ayağını yöneten isimlerden biri olan Cevheri Güven'in darbe girişimi itiraf ettiği video yankı uyandı.

Güven, konuşmasında "17-25 Aralık operasyonlarının arkasında Gülen Grubu vardır." dedi.

İktidarın Gezi olayları sonrası seküler kesime baskı kurduğunu söyleyen FETÖ'cü Güven, 2013 sonrası Gülen grubunun da bu kesimle işbirliğine başladığını söyledi. Güven, FETÖ itirafından sonra bu videoyu sildi.