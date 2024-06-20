MHP'li Yalçın'dan 'siyasette normalleşme' ile ilgili açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Özgür Özel, 'normalleşme' adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir. Özgür Efendi, hem siyasi liderlerle temas kurmakta hem de onları seviyesizce karalamaktadır." ifadelerini kullandı.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP yönetiminin, yerel seçimler sonrasında girdiği iktidar rüyasından bir türlü uyanamadığı değerlendirmesinde bulunarak, "Seçim rüzgarının verdiği regülatörsüz voltajın, CHP'nin devrelerini yaktığını" kaydetti.