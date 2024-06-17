Vincenzo Montella: Bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Euro 2024'te yarın oynanacak Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan'a saygı duyduklarını ancak tek amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi.

BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Montella, milli futbolcu Salih Özcan ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya'da sahaya çıkacak olmanın gurur verici olduğunu belirten Montella, "Türk taraftarların yoğunlukta olması önemli bir sorumluluk. Onların karşısında oynamak gurur verici. Bayrağımızı da gururlandırmamız gereken bir maç. Önceki maçlarımıza baktığınızda belli bir sürede Türkiye’de yaşamış bir insan olarak söylüyorum, kararlılık çok önemli. Oyuncuların başından sonuna kadar mücadele etmesi çok önemli. Tek amacımız kazanmak, iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynayıp, kazanmak istiyoruz. Çok zor bir takım. Fiziksel oynayabilen bir takım. Yarın ki maçta da bunu göstermek isteyecekler. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmamız lazım. Dengemizi kaybetmemeliyiz ve sürekli organize halde kalmalıyız. Gürcistan Milli Takımı’na saygım sonsuz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soruya ise, "Bu turnuvaya katılması onun kaliteli oyuncu olduğunu gösterir. Buraya kazanma mantalitesiyle geldi. Bugüne kadar çok istekli bir performans gösterdi. Milli takım için de önemli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella, aday kadro seçimi hakkında, "Bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak durumunda kaldım. İngiltere’nin Jack Grealish örneği vermiştim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazı oyuncular da olmayabilir. Bunun sebebi stratejidir. Oyunun felsefesidir. Bildiğiniz gibi grup aşamasında da buraya gelerek emek vermiş oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazen bazı oyuncuların milli takımda oynaması uzun süre alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Kadro derinliğiniz turnuva için yeterli mi?" sorusuna, "Bizi üzen ve talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bizi etkiledi. Futbolda olacak şeyler. Elimizde Ferdi ve Zeki gibi iki önemli güçlü bek oyuncumuz var. İkisi de oynamaya hazır hale geldi ancak bu iki oyuncuyu aynı anda riske etmek istemiyorum." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, "Karşınızda çok motive bir Gürcistan olacak. Bu sizin için avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?" sorusunu, "Futbola çok erken yaşta başlarsınız ve tutku yıllarca sürer. Motivasyon eksikliği mümkün olamaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan alıkoyabilir. Takımı düşünmeliyiz. Önemli bir ülkeyiz. Sorumluluğumuzu düşünmeliyiz. Günün sonunda bir futbol oyunu. Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için burayız. Sonuna kadar da gitmeliyiz. Bütün şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz. Hedef gruptan çıkmak, daha sonrasını hep birlikte düşüneceğiz." şeklinde yanıtladı.

Salih Özcan: "Yarın bizim için çok özel bir maç olacak"

Milli futbolcu Salih Özcan da yarınki maçın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Yarın bizim için çok özel bir maç olacak, iyi başlamak istiyoruz, Gürcistan karşılaşmasının zor olacağını düşünüyorum, ilk 10-15 dakika disiplinli oynamalı ve basit hatalar yapmamalıyız. Kendi planımızı uygularsak büyük ihtimalle maçı alırız. Konsantre olmamız gerek, ilk maç bizim için çok önemli, iyi başlamamız gerek. Kalitemiz var, takım olarak maça bu bilinçle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya'da çok sayıda Türk olmasının avantaj olduğunu aktaran Salih, "Bizim için gerçekten büyük bir avantaj bu kadar Türk'ün Dortmund’da yaşaması. Ev sahibi gibi olacağımızı düşünüyorum, bu atmosferi kendimiz için kullanmamız ve sahada göstermemiz gerek. Taraftarı arkamıza almamız gerek." diye konuştu.

Milli futbolcu, "Yarın, Türkiye'ye iki bayram yaşatabilir misiniz?" sorusunu, "Güzel bir hediye olur. Benim için çok özel maç olacak. Stadı tanıyorum, inşallah yarın herkes kırmızı-beyaz giyinir. Şimdiden söyleyeyim inşallah kulüp takımı formalarını evde bırakır ve yalnızca ay-yıldızlı formayı giyerler. Signal Iduna Park’ı inşallah kırmızı-beyaz yaparız. İnşallah turnuvaya güzel başlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Salih, Türk Milli Takımı tercihi hakkında gelen bir soruyu ise, "Almanya’da genç takımlarda 21 Yaş Altı'nda çok iyi zaman geçirdim ama Türk Milli Takımı'nı seçmeye karar verdim, bu benim için çok önemli bir karardı. Kendimi Alman’dan çok Türk olarak hissediyorum. Almanya’da doğup büyüdüm ama kendimi daha fazla Türk olarak hissediyorum. Türk Milli Takımı'nı seçtim bu nedenle çok mutluyum." şeklinde yanıtladı.