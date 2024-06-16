BIST 10.471
DOLAR 32,77
EURO 35,09
ALTIN 2.457,99
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerle bayramlaştı: “Mücadeleniz hiçbir zaman unutulmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiğin bayramını, telefonda kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçikle bayramlaştığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Güler, Mehmetçiğin büyük bir özveriyle görevini yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik eden Güler, emirlerini almak üzere sözü Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe hitaben yaptığı telefon konuşmasında, şunları kaydetti:

"Değerli Bakan'ım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah, nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda, çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde, bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel o sözleri duyunca kendini tutamadı! Vatandaşa böyle çıkıştı: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil!
Özgür Özel o sözleri duyunca kendini tutamadı! Vatandaşa böyle çıkıştı: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 'Kızılelma' mesajı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 'Kızılelma' mesajı
Cuma namazında vatandaşlara küfür etmişti! Tutuklandı!
Cuma namazında vatandaşlara küfür etmişti! Tutuklandı!
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!
3 ilde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
3 ilde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'
Oğuz Murat Aci'nin annesi konuştu: Eylem Tok da katil oldu!
Oğuz Murat Aci'nin annesi konuştu: Eylem Tok da katil oldu!
Konya'da 15 metrelik obruk oluştu
Konya'da 15 metrelik obruk oluştu
Aydın'da amfibik uçak göle sert iniş yaptı
Aydın'da amfibik uçak göle sert iniş yaptı
Kadını önce gasbetti sonra silahla vurdu! Saldırgan tutuklandı, Adana'daki silahlı saldırı kamerada
Kadını önce gasbetti sonra silahla vurdu! Saldırgan tutuklandı, Adana'daki silahlı saldırı kamerada