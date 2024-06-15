3 ilde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takibe alındı.

Türkiye üzerinden transit kuru üzüm yükü taşıyan tırda ilk kontroller gerçekleştirildi. Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen araç üzerinde yapılan tarama işlemi sonrası şüpheli bazı görüntüler tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekler ile detaylı arama yapıldı.

Aramada, kuru üzüm ambalajlarının kartonları içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde paketleri tespit edildi. Üzüm kutularının tamamı kontrol edildiğinde, mukavvalar içerisine gizlenmiş toplam 58 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne, İstanbul ve İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda müşterek bir operasyona imza attı. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tır şüpheli görülerek yakın takibe alındı.

Ekiplerin ilk kontrollerinin ardından x-ray taraması yapılan araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi. Aracın çekici ve dorsesinde, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın dorsesinde taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş alüminyum folyo paketlerinde yaklaşık 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı’na gelen keçi kılı yüklü bir tıra yönelik operasyon gerçekleştirildi. Riskli görünen araç x-ray taramasına sevk edildi. Uzman x-ray operatörlerinin tırda şüpheli yoğunluk tespit etmesinin üzerine detaylı arama yapıldı.

Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerinin de tepki vermesinin ardından eşyadan numuneler alındı ve teste tabi tutuldu. Yapılan test sonucunda, keçi kılıyla harmanlanmış 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucunda, farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.