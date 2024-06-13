Koray Aydın ve bir grup arkadaşı yeni parti kuruyor iddiası

CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti'deki krizi değerlendirirken "Kurban Bayramı'ndan sonra Koray Aydın ve bir grup arkadaşının istifa ederek başka bir siyasi oluşum içine gireceği söyleniyor." dedi.

İYİ Parti'de eski genel başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin yankıları sürüyor.

Koray Aydın'ın ağır eleştirilerine uğrayan Akşener'i hedef alan bir başka isim de Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz oldu.

Uz, Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından indirilmesini istedi. Bunun üzerine Meral Akşener, rest çekti. İYİ Parti'ye yazı göndererek, "Partideki fotoğraflarımı indirin" dedi. Uz'un çıkışı sonrası parti yönetimi Uz'u disipline sevk etti.

Suların durulmadığı İYİ Parti'ye ilişkin dikkat çeken bir iddia gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim meydanı" programında konuşan Yarkadaş "İYİ Parti’nin bunda sonraki durumu daha da zor. Kurban Bayramı'ndan sonra Koray Aydın ve bir grup arkadaşının istifa ederek başka bir siyasi oluşum içine gireceği söyleniyor. Ben günlerdir Koray Aydın'ı arıyorum. Telefonu sürekli kapalı. Mesaj da attım kendisine." dedi.