Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile ne konuştu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ardından konuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye, Bakan Şimşek'le ilgili bir teklif sunduğunu açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları, ekonomi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin gündeme geldiğini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tarihi görüşmenin ardından iki lider arasında ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP tarafından arzu edildiği takdirde ekonomide izlenilecek yol haritası ve Orta Vadeli Program ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendilerine bilgilendirme yapabileceğini ilettiğini açıkladı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ERDOĞAN'DAN CHP'YE MEHMET ŞİMŞEK TEKLİFİ

Cumhurbaşkanımız orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programıyla elde edilen kazanımların korunacağını vurguluyorlar. Programa zarar verecek tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde CHP tarafından Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek'in bilgi vereceğini ifade etmişlerdir.

Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bir hassasiyeti maalesef siyaset hayatımıza musallat olan popülist söylemlerden kaçınılması gerektiğidir.

İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realizm olduğu her ne kadar iktidarın bunu göz ettiği kadar muhalefetin de gözetmesi gerektiğini belirtmiştir.

'TÜRK SİYASİ HAYATINDA BU TABLONUN ORTAYA ÇIKMASINI MEMNUNİYET VERİCİ OLARAK GÖRÜYORLAR'

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iadeiziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar.

Sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

'TOPLUMSAL BİR ANAYASA SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİLMİŞTİR'

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

'AVRUPA'DA AŞIRI SAĞA CEVAP VERİLMESİ ÖNEMLİ OLACAKTIR'

Önümüzdeki dönemde işbirliğinin artırılması önemli olacak. Avrupa'da aşırı sağa cevap verilmesi önemli olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı bu ortaya çıkan faşizme karşı ortak harekete etmelerini belirtmiştir. Sayın Özel'in o zeminlerde Türkiye'nin tezlerini dile getirmek bakımından önemli bir zemin olduğunu belirtmişlerdir.

ERDOĞAN'DAN KIBRIS DAVETİ

PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusu bir diğer konudur. Bu çerçevede baktığımızda hassasiyet dönemidir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü törenlerinde sayın Özel'le birlikte orada, CHP ve diğer partilerle birlikte güçlü şekilde birlik ve beraberlik gösterilmesini ifade etmişlerdir.

Bu CHP Genel Başkanı ve yetkililerinin kendi takvimleri içinde değerlendireceği konudur.

'GAZZE'DE SOYKIRIM SİYASETİNE KARŞI BÜTÜN SİYASİ PARTİLER OLARAK DUYARLILIĞI ARTIRMAMIZ LAZIM'

Gazze'de soykırım siyasetine karşı bizim bütün siyasi partiler olarak ortak bir duruş ortaya koymamız, Filistin devletine karşı duyarlılığı arttırmamız lazım. Sayın Özel'in sosyalist enternasyonal çerçevesinde bilgilendirici tutum ortaya koyması son derece kıymetli olacaktır.

Ekonomiden, siyasi meselelere, iç politikadan, dış politikaya kadar Türkiye'nin hak ve menfaatleri için ortak duyarlılık ve siyaset konusunda Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Bunu bütün siyasi partilerden beklentileri sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdir.