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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Ali Koç oylarını kullandı

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda, başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım Ülker Stadı'nda oylarını kullandı. Her iki aday da oylarını kullandıktan sonra tribünde seçimin tamamlanmasını bekledi.

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım oylarını kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen oy verme işleminde saat 15.00 itibarıyla katılım 22 bini aşarken, her iki başkan adayı da oylarını kullandı.
Mevcut başkan Ali Koç, 27 numaralı sandıkta oyunu eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım ise 45 numaralı sandığa kızı Yaz ile birlikte geldi. Yıldırım oy vermesinin ardından seçimin Fenerbahçe için hayırlı olmasını diledi.

Her iki başkan adayı da oy verme işlemlerini tamamlamalarının ardından yoğun ilgiyle tribüne yönelerek seçimin tamamlanmasını bekledi.

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