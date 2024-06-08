Aziz Yıldırım ve Ali Koç, ortak programa tokalaşarak başladı
Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de kozlarını paylaştı. Programın açılışında Aziz Yıldırım, Ali Koç'a dönerek "Gel, öpüşerek başlayalım." dedi ve ikili ayağa kalkıp tokalaşarak canlı yayına başladılar.
Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de kozlarını paylaştı. Programın açılışında Aziz Yıldırım, Ali Koç'a dönerek "Gel, öpüşerek başlayalım." dedi ve ikili ayağa kalkıp tokalaşarak canlı yayına başladılar.