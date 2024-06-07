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MEDYA

Konuşanlar'a katılan kadın konuk, Hasan Can Kaya'ya büyük şok yaşattı

"Konuşanlar" programına katılan kadın konuğun sunucu Hasan Can Kaya'ya yaptığı 'araba' şakası, ünlü komedyene büyük bir şok yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Hasan Can Kaya kırmızı lüks bir araç ile görüntülenmişti. Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan genç bir kadın “Tam arabayı park edecekken kırmızı bir tane araba gördüm. Çok güzeldi. Tam eşime gösterecektim ki otoparkta arabaya sürttüm” dedi.

Hasan Can Kaya konuğa “Benim araba da kırmızı umarım benim arabama sürtmemişsindir” demesi üzerine konuk arabanın plakasını söyledi.

Hasan Can Kaya, plakayı duyunca aracın kendisine ait olduğuna iyice inandı. Gittikçe gerilen Kaya'ya, kadın konuk ‘Fotoğrafı var göstereyim mi?’ deyince komedyen öylece kalakaldı.

Hasan Can Kaya şok içinde kadının telefonla çektiği fotoğrafa bakmaya gitti. O sırada kadın fotoğrafı göstererek 'Hep sen mi trolleyecen. Çizmedim hiçbir yerini" deyince Kaya kendisine büyük bir şaka yapıldığının farkına vardı.

"Yalnız varya şu an kıpkırmızı oldun" diyen kadına Kaya, "Arabamla aynı renk oldum" yanıtını verdi. 

Salondaki seyirciler Hasan Can Kaya’ya ‘Bu da senin sı..ş hikayen olsun’ diyerek kahkahaya boğuldu. 

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