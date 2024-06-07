Darbe girişimini itiraf eden Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den yeni açıklamalar

15Temmuz darbe girişiminin arkasında amcası Fetullah Gülen'in olduğunu itiraf eden Ebuseleme Gülen, Ruşen Çakır'a konuştu. Örgüte tepki gösteren Gülen, "Siz bunu yaptıkça biz, ‘Bak masum ablayı içeri attı zalim, demek ki biz haklıyız’ diyoruz. Hayır, o zalimliğini senin zalimliğin yüzünden yapıyor." dedi.

Ebuseleme Gülen'in, FETÖ yayın organı eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez'le röportajında yaptığı itirafları, örgütün en tepe elebaşı amca Fetullah Gülen ve birçok üst yöneticinin 15 Temmuz darbe girişiminin içinde olduğunu, aylar öncesinden hazırlık ve görevlendirmelerin yapıldığını ortaya koydu.

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün darbe girişimini hazırlarken bizzat elebaşı Gülen ve diğer üst yöneticilerle irtibatta olduğunu söyledi.

Tartışmaların odağındaki Gülen, gazeteci Ruşen Çakır'a konuştu. Gülen, “Başka şeyler biliyorum ama konuşamıyorum. Benim 1-2 kelimem yüzünden sırf benle tanışıklığı çıktı diye bir insan belki 5 yıl hapis yatacak. Cemaat mensubu olarak ‘Çok günahımız var, itiraf etmeliyiz’ diyorum ama fırsatınızı buldunuz diye bu kadar tepemize çıkmayın. Siz bunu yaptıkça biz, ‘Bak masum ablayı içeri attı zalim, demek ki biz haklıyız’ diyoruz. Hayır, o zalimliğini senin zalimliğin yüzünden yapıyor" dedi.