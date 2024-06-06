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POLİTİKA

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den 'akrabalarını işe aldı' iddialarına ilginç cevap

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, belediyede kız kardeşinin, oğlunun ve birçok akrabasının işe alındığı iddialarına cevap verdi. Özer, "Kayınbiraderim burada ama kayınbiraderim olduğu için değil. O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor." dedi.

CHP'li belediyelerde akrabaları işe alma tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'akrabalarını işe aldı' iddialarına yanıt verdi.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Belediye Başkanı Ahmet Özer'e oğlunu, kız kardeşini, amca oğlunu, kayınbiraderini belediyede işe alıp almadığını sordu.

Özgür Özel'in sözleri hatırlatıldı

CHP lideri Özel'in 'kimse akrabasını işe almayacak' sözlerini hatırlatan Togay, "Ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amca oğlu, yakın koruması akrabası, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi, kız kardeşi, oğlu gibi iddialar var... Belki bunlar doğru değildir. Çünkü sayın profesör bu konuda çok dikkat eden bir büyüğümüz" ifadelerini kullandı.

Togay'ın verdiği bilgilerin yanlış olduğunu söyleyen Özer, bu soruyu cevaplarken "Nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok" dedi ve belediyede işe aldığı akrabasını açıkladı.

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cevabının devamında ise ne kızının, ne kız kardeşinin ne de oğlunun belediyede çalışmadığını söyleyerek böyle bir şeyi kendisinin de istemediğini belirtti. Özer, bu cümlelerin ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını söyledi.

"Başka birini bulamadığım için çalışıyor"

Neden kayınbiraderinin belediye çalıştığını ise "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" sözleriyle açıkladı.

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