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Okul müdürü, Irak uyruklu veli ve akrabaları tarafından zincirle dövüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Çorum'da okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okulda fenalaşan S.D.S. isimli öğrencinin yakınları Irak uyruklu 2 kişi tarafından zincirlerle darbedildi. Darbedilen okul müdürü ve okul görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, fenalaşan S.D.S. isimli öğrenciyi ambulans çağırarak hastaneye gönderdi.

Öğrencinin 2 yakını ise durumu haber alır almaz önce hastaneye, daha sonra da okula geldi. 2 kişi, okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'e 'Neden bize haber vermediniz' diyerek ellerinde bulunan zincirlerle saldırdı. Sesleri duyan diğer öğretmenlerin geldiğini gören şüpheliler okuldan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aldıkları darbelerle yaralanan müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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