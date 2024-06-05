Adana'da öğretmen boğazına cisim kaçan öğrenciye böyle müdahale etti

Adana'da bir öğretmen, boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Karacaoğlan İlkokulunda boğazına yabancı cisim kaçan 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş, okul bahçesindeki kalabalığa doğru koştu.

İlk yardım bilgisi olan öğretmen Ümit Durmaz, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Durmaz'ın yaptığı müdahale ile boğazındaki yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da makamında öğretmen Durmaz ile öğrenci Demirtaş'ı kabul etti.

Kaymakam Aksu, Durmaz'a teşekkür ederek başarı belgesi verdi.