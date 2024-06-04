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Meclis karıştı! DEM Parti ve AK Partili vekiller birbirine girdi

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp yerine kayyum atanmasının ardından, DEM Partili vekiller kayyum nöbetine başladı. Yapılan bu eylem sonrası DEM Partililer ile AK Partili vekiller arasında arbede yaşandı.

Bölücü terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen ve soruşturması sonuca bağlanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken, yerine de kayyum atanmıştı.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması amacıyla DEM Partili vekiller, Meclis araştırmasının öne alınarak görüşülmesi için grup önerisi verdi.

Meclis'te nöbete başladılar

Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde ‘Belediyeler bizimdir, gasba izin vermeyeceğiz’ yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı ve Genel Kurul’da nöbete başladı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen DEM Partililer, kürsüden inmeyince birleşime ara verildi.

Kürsü önünde kavga

DEM Parti'nin kürsü eylemi devam edince, Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca, genel kurulu kapattı.

DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken, Ak Partili milletvekilleri “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Ak Partili vekiller pankartları almak isterken kavga çıktı.

Pankartları yırttılar

Kürsü önünde itiş kakış yaşanırken Ak Partili vekiller, pankartları DEM Partililerden alıp yırttı. 

DEM Partili Sezai Temelli yere düştü

Yaşanan arbede sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli yere düşerken Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti milletvekillerini sakinleştirdi. Arbedenin ardından Ak Parti’li vekiller Genel Kurul Salonu'nu terk ederken, DEM Partililer de meclisten ayrıldı.

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