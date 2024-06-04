FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninden 'Akşener'i gıdıkla' oyunu ve AK Parti itirafı olay oldu

Terörist başı Fethullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, 2017 yılında AK Parti'yi pislik göstermek için yaptıkları çalışmaları eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez'e anlattı. Meral Akşener'i gıdıkla oyununun yüzde 80'nini kendisinin yaptığını ve AK Parti hesaplarında yaydıklarını söyleyen Gülen, amacın AK Parti'yi pislik göstermek olduğunu belirtti.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Gülen'in yakınları arasında yaşanan tartışmalar sonrası 15 Temmuz Darbe girişimi öncesi ve sonrası yaşananları anlattı.

Terörist başı Fethullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, "3-4 tane mobil oyun yaptık Bir tanesi de Meral’i Gıdıkla oyunu. İYİ Parti’ye oy kazandırmak için yaptık. Oyunun %80’ini ben yaptım, AK Partili hesaplardan oyunu yaydık. Meral Hanım’a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim “hakikaten AK Parti’deki bir kesim ayarı kaçırıyor” diyerek İYİ Parti’ye kaysın Tek amaç AK Parti’yi pislik göstermek Bizimkilerin yaptığı zaten hep itibar suikasti." dedi.