Ankara'da yasak aşk cinayeti! İkisini de öldürdü, canına kıydı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yasat aşk cinayeti yaşandı. H.Ş. isimli şahıs, eşini ve aynı evde bulduğu kişiyi önce öldürdü, sonra intihar etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, karısını ve aynı evde bulunan kişiyi öldüren şahıs yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'taki evine gelen H.Ş, karısı E.Ş. ile o sırada evde bulunan A.H'yi kesici aletle öldürdü. H.Ş, olayın ardından intihar etti.

E.Ş. ile A.H'nin ilişkisi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.