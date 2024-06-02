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Nedim Şener'den bomba Fetullah Gülen iddiası

Gazeteci Nedim Şener, tv100'de Fetullah Gülen'in durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Gülen'in hayatta olduğunu, ancak birkaç gün içinde ölüm haberinin gelebileceğini belirten Şener, ABD'nin topraklarında bir ölüyü saklayamayacağını söyledi ve Gülen'in güvenli bir yere götürülmesinin, ölüm sonrası yeni bir lider belirlemek amacı taşıdığını ifade etti.

Gazeteci Nedim Şener, tvv100'de katıldığı bir programda, Fetullah Gülen'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şener, Gülen'in yaşadığını ancak 1-2 gün içinde öldü haberinin alınabileceğini söyledi.

"ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar"

Programın moderatörü Başak Şengül'ün, "Bu haberi verecekler mi?" sorusunu yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."

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