BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
DÜNYA

Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti açlıktan ölenlerin sayısı 37 oldu

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle bir deri bir kemik kalan 13 yaşındaki Abdullkadir Al-Sarhi, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 13 yaşındaki Abdulkadir Al-Sarhi'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Haberde, Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısının 37'ye çıktığına vurgu yapıldı.

Duyurulan sayının "yalnızca hastanelere ulaşanları" kapsadığı aktarılan haberde, "Açlık nedeniyle onlarca kişi hastanelere ulaşamadan sessizce hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırılarını genişletmesi ve tüm hastaneleri hizmet dışı bırakmasıyla Gazze'de "sağlık durumunun kötüden en kötüye" doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

Deyr el-Belah kentinde, 30 Mayıs'ta, 7 aylık Filistinli bebek Fayiz Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs'ta, Refah'ta Tel es-Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurmuştu.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 284 Filistinli öldürüldü, 82 bin 57 kişi yaralandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı: Her doğana yaparız, Erdoğan’a yapmayız
Özgür Özel'den yeni anayasa çıkışı: Her doğana yaparız, Erdoğan’a yapmayız
Yıldırım düşen baraka alev alev yandı
Yıldırım düşen baraka alev alev yandı
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi konuk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi konuk etti
Küçükçekmece'de otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı silahla vuruldu
Küçükçekmece'de otele pimi çekilmemiş el bombası atan zanlı silahla vuruldu
Şarkıcı Hatice bu kez de canlı yayında havladı! Uyuşturucu itirafı dikkat çekti: "Menajerim benim adıma uyuşturucu almış"
Şarkıcı Hatice bu kez de canlı yayında havladı! Uyuşturucu itirafı dikkat çekti: "Menajerim benim adıma uyuşturucu almış"
Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı: Çocuklar ölmesin demek son derece yüzeysel
Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı: Çocuklar ölmesin demek son derece yüzeysel
Fatma Şahin müjdeyi duyurdu: Hobi bahçelerimizi teslim ettik
Fatma Şahin müjdeyi duyurdu: Hobi bahçelerimizi teslim ettik