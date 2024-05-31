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Fatma Şahin müjdeyi duyurdu: Hobi bahçelerimizi teslim ettik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hobi bahçeleri kura ile sahiplerine teslim etti.  Hobi bahçesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi.

Teknik ekibiyle ziyarette bulunan Başkan Şahin vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İncelemelerde bulundu. İstek ve taleplerini dinledi. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirebildikleri hobi bahçeleri hakkında vatandaşlar memnuniyetini aktardı ve Şahin’e teşekkür etti.

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