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Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti

Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandı.

Hasköy Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta yürüyen Başak T'ye (30), Özgür Kemal A. (31) tabancayla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan şüpheli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Başak T'nin yakınları fenalık geçirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kadına arkadan yaklaşması, kolundan tutup sürüklediği kadının direnmesi ve restoran çalışanlarının dışarı çıkması yer aldı.

İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı.

Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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