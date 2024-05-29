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Yılmaz Özdil fena bombaladı: Kılıçdaroğlu medyası!

Gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube kanalından paylaştığı bir videoyla Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve bazı meslektaşlarını topa tuttu. Özdil, Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına geçebilmek için parasının da olmadığını söyledi.

Youtube kanalında yaptığı yayınlarla gündemi değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"Şansı sıfır, çünkü parası yok"

Kılıçdaroğlu’nun “Delegeler aday gösterirse bir sonraki kurultayda genel başkanlığa adayım” ifadelerine Özdil, “Kemal Kılçdaroğlu’nun şansı sıfır. Çünkü parası yok” dedi.

Özdil, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde CHP Genel Merkezi’nden ve CHP’li belediyelerden para aktarılarak oluşturulan ‘Kılıçdaroğlu medyası’ndan da bahsetti.

İsim vermeyen Özdil, bazı gazetecilere Genel Merkez ve belediyelerin etkinliklerine davet edilerek para verildiğini öne sürdü.

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