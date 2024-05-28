Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan - Özel görüşmesindeki görüntüye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesindeki boş koltuk ile ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olarak katıldı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede boş kalan koltuk hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği görüşmede odada bir koltuğun boş bırakılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Görüntüler, sosyal medyada ve basında yoğun şekilde tartışılmış, farklı yorumlara sebep olmuştu.

İmamoğlu'ndan tepki

Ekrem İmamoğlu, bu durumu değerlendirirken, "oraya 3 sandalye konulamaz, misafir böyle mi ağırlanır? Benim genel başkanıma yapıldığı için değil, hiç kimseye yapılmaz" şeklinde konuştu.