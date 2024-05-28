BIST 10.677
DOLAR 32,21
EURO 35,00
ALTIN 2.443,34
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan - Özel görüşmesindeki görüntüye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesindeki boş koltuk ile ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olarak katıldı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede boş kalan koltuk hakkında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği görüşmede odada bir koltuğun boş bırakılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Görüntüler, sosyal medyada ve basında yoğun şekilde tartışılmış, farklı yorumlara sebep olmuştu. 

İmamoğlu'ndan tepki

Ekrem İmamoğlu, bu durumu değerlendirirken, "oraya 3 sandalye konulamaz, misafir böyle mi ağırlanır? Benim genel başkanıma yapıldığı için değil, hiç kimseye yapılmaz" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alex De Souza yeniden Türkiye'de! Coşkulu karşılama
Alex De Souza yeniden Türkiye'de! Coşkulu karşılama
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Ekonomik sıkıntısı olduğu iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı
Ekonomik sıkıntısı olduğu iddiasıyla kendini yaralayan kişinin üzerine kayıtlı 6 otomobil çıktı
Cübbeli Ahmet'in 'büyü' iddiası gündem oldu: "Yavrularımızı geceleri kaldırıp sihir yaptırıyorlar"
Cübbeli Ahmet'in 'büyü' iddiası gündem oldu: "Yavrularımızı geceleri kaldırıp sihir yaptırıyorlar"
150 km hızla giden Fatih Erbakan'ın makam aracı büyük tehlike atlattı o anlar kamerada
150 km hızla giden Fatih Erbakan'ın makam aracı büyük tehlike atlattı o anlar kamerada
Fenerbahçelilere küfreden astrolog Meral Güven'in 6 suç kaydı çıktı
Fenerbahçelilere küfreden astrolog Meral Güven'in 6 suç kaydı çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen kartlar! Erman Toroğlu 'çok net orantısızlık var' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen kartlar! Erman Toroğlu 'çok net orantısızlık var' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Meral Akşener sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Meral Akşener sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim
Icardi'den Fenerbahçeli Dzeko'ya gönderme!
Icardi'den Fenerbahçeli Dzeko'ya gönderme!
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi
Cüneyt Özdemir: Bütün dünya aptal, bir akıllı biz miyiz?
Cüneyt Özdemir: Bütün dünya aptal, bir akıllı biz miyiz?