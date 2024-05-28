BIST 10.648
DOLAR 32,18
EURO 35,01
ALTIN 2.424,53
GÜNCEL

Fenerbahçelilere küfreden astrolog Meral Güven'in 6 suç kaydı çıktı

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çeken ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin arından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven, tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti.

Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen kartlar! Erman Toroğlu 'çok net orantısızlık var' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen kartlar! Erman Toroğlu 'çok net orantısızlık var' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Meral Akşener sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Meral Akşener sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim
Icardi'den Fenerbahçeli Dzeko'ya gönderme!
Icardi'den Fenerbahçeli Dzeko'ya gönderme!
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vuran drone gösterisi
Cüneyt Özdemir: Bütün dünya aptal, bir akıllı biz miyiz?
Cüneyt Özdemir: Bütün dünya aptal, bir akıllı biz miyiz?
Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için RAMS Park'a ulaştı
Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için RAMS Park'a ulaştı
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a tepki: Yerden bitme ahlaksız terbiyesiz herif
Ümit Özat'tan küfürlü şarkıya eşlik eden Okan Buruk'a tepki: Yerden bitme ahlaksız terbiyesiz herif
Elazığ'da ağaçta dev yılan görüntülendi çoban kayda aldı görenler inanamadı
Elazığ'da ağaçta dev yılan görüntülendi çoban kayda aldı görenler inanamadı
Taha Hüseyin Karagöz'ün karşılaştırması olay oldu: Keşke siz de her konuda Almanya'yı örnek alsaydınız
Taha Hüseyin Karagöz'ün karşılaştırması olay oldu: Keşke siz de her konuda Almanya'yı örnek alsaydınız
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kaza açıklaması
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan kaza açıklaması