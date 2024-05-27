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Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için RAMS Park'a ulaştı

2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti. Galatasaray Lisesi'nden taraftarlarını selamlayarak yola çıkan sarı-kırmızılı oyuncular, taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Büyükdere Caddesi'nden geçerek stada ulaştı.

2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

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