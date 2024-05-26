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EKONOMİ

Ekonomist Atilla Yeşilada: Maaşlara hedef enflasyon kadar zam yapılmalı

Ekonomist Atilla Yeşilada, maaşlara geçmiş enflasyon kadar zam yapmanın enflasyonu katılaştırdığını savunarak, "Yılbaşında 2024 enflasyonu %45 de olsa, 2025'te hedef enflasyon %17 ise maaşlara %17 zam yapılmalı." dedi.

Hükümetin enflasyonla mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada'dan kritik açıklamalar geldi.

Çalışanlar temmuz ayında ara zam beklerken Yeşilada, maaşlara yapılan enfasyon zammının kısılması gerektiğini savundu.

Yeşilada, "Maaşlara geçmiş enflasyon kadar zam yapmak enflasyonu katılaştırıyor. Hedef enflasyon kadar zam yapılmalı. Yılbaşında 2024 enflasyonu %45 de olsa, 2025'te hedef enflasyon %17 ise maaşlara %17 zam yapılmalı." dedi.

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