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Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım geldi

Konyaspor'un lige tutunması Galatasaray'ın ise şampiyon olması için en az 1 puana ihtiyacı olduğu mücadele öncesi Konya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Sen gelmiyor musun?" ifadesiyle paylaşılan videoda Konyaspor Kulübü, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti ve ek olarak "Kenetlen başka Konyaspor yok!" denildi.

Konyaspor, pazar günü Galatasaray'dan en az 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan Galatasaray'a da şampiyonluk için 1 puan yeterken, Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve evinde İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

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