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Ergin Ataman'dan muhabire tepki: Kimseden korkma

EuroLeague Final Four maçında Fenerbahçe'yi 73-57 mağlup ederek finale yükselen Panatninaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, kendisini tebrik etmek istemeyen muhabire tepki gösterdi.

THY Euroleague'de Final Four'daki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak final şansını kaybetti.

"Kimseden korkma” 

Karşılaşmanın ardından bir muhabirin Ergin Ataman ile yaptığı röportajda Fenerbahçe'yi yenmesi sebebiyle tebrik etmek istememesi, Ergin Ataman'ı kızdırdı. Ergin Ataman muhabire “ben olmasam bile kazananı tebrik edeceksin, bu bir final maçı, kimseden korkma” diyerek yanıt verdi.

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