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Can Ataklı İran'ın Akıncı İHA açıklamasına atladı: Yalan çıktı

Can Ataklı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter enkazını bulan Akıncı İHA'nın başarısını karalayan İran'ın açıklamasına dayanarak, "Bizim yandaş yalaka takımı havalara uçtu bizim damat buldu damat buldu diye. Yalan çıktı." dedi.

Can Ataklı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'şi taşıyan helikopterin yerini tespit eden Akıncı İHA'nın başarısız olduğunu iddia eden İran yönetimine dört elle sarıldı.

Ataklı, "Bizim yandaş yalaka takımı havalara uçtu (İran'daki helikopter enkazını) bizim damat buldu damat buldu diye. Yalan çıktı." dedi.

Enkaz nasıl bulunmuştu?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, enkazın nasıl bulunduğuna ilişkin süreci dün anlatmıştı. Kazanın haber alınmasının ardından İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladıklarını anlatan Güler, şunları kaydetmişti:

"Bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA'nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.12'de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36'da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50'de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır."

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