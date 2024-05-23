Cübbeli Ahmet'ten İran açıklaması: Onun için bizi değil PKK'yı tutarlar

Cübbeli Ahmet Hoca, İranlıların İslamiyetten önce ateşe taptığını belirterek, "Zerdüştlükle mecusiliğin ateşperestliğin çok içice geçen inanç yönleri vardır. Onun için bizi değil PKK'yı tutarlar." dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu Ekol TV'de Reisi'nin ölümünün ardından gündeme gelen İran ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İranlıların İslamiyetle tanışmadan mecusiliğe inandığını söyleyen Cübbeli, "Zerdüştlükte bunun bir parçasıdır. Apolar da Zerdüştlükten bahseder. İslamı referans almazlar da Zerdüştlüğü referans alırlar. Zaten PKK'ya ilk kol kanat geren zaten İran. Kandil dağlarında Türkiye'ye rağmen PKK'yı barındıran yıllarca barındıran hep neresidir. Çünkü Zerdüştlükle mecusiliğin ateşperestliğin çok içice geçen inanç yönleri vardır. Onun için bizi değil PKK'yı tutarlar." dedi.