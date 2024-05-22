Diyanet personeli haftada 4 gün sebzeli etli yemek yiyor denildi Zeydan Karalar'ın kebap videosu gündem oldu

Diyanet personelinin yemek listesi kimi kesimlerce eleştiri konusu olurken, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kebap ziyafeti sosyal medyada gündem oldu.

Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından israf tartışmaları alevlendi.

Bir gazete "Diyanet Din görevlilerine haftada 4 gün Biftek, Bonfile, Rosto yedirecek" haberi servis edildi. Haber uzun süre CHP'ye yakın medya tarafından gündemde tutuldu.

'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Başkanlıktan, bir gazetede yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlık yemekhanesinde personele verilen öğle yemeği ücretlerinin Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlendiği belirtilmişti.

Mevcut durumda öğle yemeği maliyetinin 100 lira civarında olduğu, bu rakamın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterdiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verilmişti:

"Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143,69 Türk lirası olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143,69 Türk lirası yemek ücretinin 100 Türk lirasını yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler. Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir.

Bu itibarla işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır. Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir."

Diyanet'in yemek menüsüne ilişkin açıklamasının ardından sosyal sosyal medyada bu kez CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın misafirleriyle birlikte kebap ziyafeti çektiği video ortaya çıktı.

Paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken görüntüler sosyal medyada viral oldu.