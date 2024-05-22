Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'ye gönderme: Eyüp Sultan’a gider namaz kılarsın
Eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sandığın terbiye edici tarafı olduğunu belirterek, "CHP’ye 100 sene Kur’an okusan terbiye olmazlar ama sandığa girerler bakarlar ki ‘Bu sandıktan çıkamayacağız’ derler. Sandığın terbiye edici tarafı var, sabah namaza götürür, Kur’an-ı Kerim okutur, Eyüp Sultan’a gider namaz kılarsın."
Eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin seçim döneminde dini değerlere sarılmasına gönderme yaptı.
Karar TV'ye konuk olan Ağıralioğlu, sandığın terbiye edici gücüne dikkat çekerek, "Sabah namaza gönderir sandık öle bir şeydir evelallah. Oy alacağım diye Eyüpsultan'da gider namaz kılarsın." dedi.