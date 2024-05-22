BIST 10.905
DOLAR 32,19
EURO 34,98
ALTIN 2.502,64
GÜNCEL

Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye'de ilan edilen milli yası hedef almak isteyen Fatih Portakal kendisini rezil etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sebebiyle Türkiye'de milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Bugün ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Özür dilemedi!

Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de milli yas kararını hedef aldı.

Portakal, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bile "milli yas" ilan edilmediğini söyledi. Reji ise Portakal'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 günlük milli yas ilan edildiği konusunda uyardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mardin'de bakkalda dehşet! Bıçaklı saldırgan, 4 kişiyi yaraladı
Mardin'de bakkalda dehşet! Bıçaklı saldırgan, 4 kişiyi yaraladı
Bursa Büyükşehir'de akraba atamaları gerçekleşti Başka Bozbey bizzat açıkladı
Bursa Büyükşehir'de akraba atamaları gerçekleşti Başka Bozbey bizzat açıkladı
Pitbull'un kediye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı ağzından zor aldılar
Pitbull'un kediye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı ağzından zor aldılar
Fatih Altaylı'dan Ali Koç için olay sözler: Haddini bildiren biri çıkar
Fatih Altaylı'dan Ali Koç için olay sözler: Haddini bildiren biri çıkar
Aziz Yıldırım kongre üyeleri ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım kongre üyeleri ile bir araya geldi
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi
İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi
Gaziantep'te şehitliğin önünden geçen vatandaşın hareketi yürek ısıttı
Gaziantep'te şehitliğin önünden geçen vatandaşın hareketi yürek ısıttı
Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım
Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler