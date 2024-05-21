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Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir kadın, Türk vatandaşlarına "Siz Müslüman değilsiniz. Şerefsizsiniz." diyerek su şişesiyle saldırdı.

Türkiye'de mülteci sorunu yaşamın her alanında kendini hissettiriyor. Son olay Eskişehir'de yaşandı.

Tramvayda seyahat esnasında çocuklu mülteci kadın ile yolcular arasında önce tartışma çıktı. Kadın, su şişesini tartıştığı kadına fırlattı. Yolcuların müdahalesiyle kadın, bebek arabası ve çocuklarıyla birlikte tramvaydan atıldı.

O anlar bir başka yolcunun cep telefonuna böyle yansıdı.

 

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