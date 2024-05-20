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Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'den skandal hareketler! Orta parmak gösterdi, cinsel organını avuçladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçında Galatasaraylı Buğrahan Tuncer'in yaptığı hareketler büyük tepki çekti. Maç esnasında önce orta parmak hareketi yapan Tuncer, ardından cinsel organını gösterdi.

Galatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer'in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final play-off maçında gerçekleştirdiği hareketler büyük tepki topladı. Tuncer, önce orta parmak hareketi yaparak ardından tribünlere cinsel organını gösterdi.

Olaylar, Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasındaki maçın bitimine 4.33 dakika kala patlak verdi. Gerilim nedeniyle oyun durdu ve hakemler ile takımlar soyunma odasına gitti.

Karşıyaka, mücadeleyi 84-75 önde götürürken, Buğrahan Tuncer beşinci faulünü aldı ve tribünlerden gelen tepkilere orta parmak hareketiyle yanıt verdi. Ardından cinsel organını tutarak 'tombala' hareketi yaptı. Bu hareketler, tribünlerin tepkisini daha da artırdı ve hakemler soyunma odasına gitme kararı aldı.

Maç, Galatasaray benchinin arkasındaki ilk sıraların boşaltılması ve güvenlik önlemlerinin artırılmasından sonra 50 dakikalık bir aranın ardından yeniden başladı.

Buğrahan Tuncer'in hareketleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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