Djiku’nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu: Torreira hakemi çıtır çıtır yemiş

Fenerbahçe uzatmalarda birlikte 80 dakika 10 kişiyle Galatasaray'ı yenerek umutlarını son haftaya taşıdı. Alexander Djiku'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumlayan Erman Toroglu, "Djiku’nun gördüğü ikinci sarı kartta ben, sarı kartı hakemi aldatmaktan Torreira’ya gösteririm. Torreira hakemi çıtır çıtır yemiş. Djiku’ya gösterilen 2 sarı kartta rezalet." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, 70 dakika 10 kişi oynayan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'nün attığı tek golle 1-0 kaybetti ve şampiyonluk ihtimalini son haftaya bıraktı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında sarı kart gören Alexander Djiku, maçın 21. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Arda Kardeşler'in tantışılan kararını maç sonu eski hakem Erman Toroğlu böyle yorumladı:

Djiku’ya gösterilen ilk sarı kartı anlayamadım, neyin kartı bu ya? Böyle kart olmaz, Torreira hakemi aldatıyor. Djiku’nun gördüğü ikinci sarı kartta ben, sarı kartı hakemi aldatmaktan Torreira’ya gösteririm. Torreira hakemi çıtır çıtır yemiş. Djiku’ya gösterilen 2 sarı kartta rezalet.