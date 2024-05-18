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Araplar bizi arkamızdan vurdu iddiası! Halil Konakçı rakamları paylaştı: Hani arkamızdan vurmuşlardı

İmam Halil Konakçı, Araplar bizi arkamızdan vurdu söyleminin emperyalistlerin Türkleri İslam dünyasından soğutmak için uydurulduğunu savundu. Bir programda konuşan Konakçı, "1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılmış, 400 bini Arap. Hani arkamızdan vurmuşlardı." dedi.

İmam Halil Konakçı, ‘Araplar bizi arkamızdan vurdu’ iddiasının yalan olduğunu bilinçli bir şekilde gündemde tutulduğunu savundu.

Bir programa katılan Konakçı'nın bu söylemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"1. Cihan Harbi’ne 2.9 milyon asker katılmış, 400 bini Arap. Hani arkamızdan vurmuşlardı." dedi.

Şerif Hüseyin'nin ihanet etme potansiyelini bilen Abdülhamid'in onu Hicaz’da bırakmayıp İstanbul’a getirdiğini söyleyen Konakçı, Abdülhamid'in indirilmesinden sonra Hüseyin'in Hicaz'a gönderildiğini belirtti.

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