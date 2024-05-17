Cemal Enginyurt'tan Özgür Özel'e 'Arapça' tepkisi: Bu ısrar ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Arapça tabelalar ile ilgili yaptığı açıklamalar oldukça ses getirmişti. Özel, yaptığı açıklamaların saptırıldığını söyleyerek yeni bir açıklama yapınca, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde "Arapça tabelalar" konusundaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel, CHP'li belediyelerin Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu bölgelerdeki Arapça tabelaları kaldırma kararlarına dair eleştirilerde bulunarak, Arapça tabelalara müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Özel, katıldığı bir televizyon programında, "Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" ifadesini kullanarak, belediye başkanlarını bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardığını belirtmişti.

Gelen tepkiler üzerine Özgür Özel, "Ben demiyorum ki Arapça kutsal bir dildir. Arapça Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı dildir. İnsanlar Arapçayı Kur'an dili olduğu için kutsal kabul ediyor. Hatta bütün Arapça yazıları Kur'an-ı Kerim sanıyor bazı insanlar. Senin gidip de haşin bir şekilde onu yırtman, partimiz adına onarılmaz yaralar açar insanlarda dedim." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in bu açıklamalarının ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV'ye konuk olarak katıldı ve Özgür Özel'in Arapça tabela açıklamalarına tepki gösterdi.