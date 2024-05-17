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Mehmet Özhaseki; depremde annesini, ağabeyini ve bir bacağını kaybeden Aylin Karakuş’u ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş'u Ankara'da ziyaret etti. Karakuş, Bakan Özhaseki'nin çalışmalarına güvendiğini ve Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, Aylin'in kayıplarını geri getiremeyeceklerini ama her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş'u Ankara'da ziyaret etti. Karakuş, Bakan Özhaseki'nin çalışmalarına güvendiğini ve Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, Aylin'in kayıplarını geri getiremeyeceklerini ama her zaman yanında olduklarını vurguladı.

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