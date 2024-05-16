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Feridun Nigdelioğlu böyle bir duyum var deyip açıkladı Aziz Yıldırım seçimde kazanırsa

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmasıyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Aziz Yıldırım seçimde kazanırsa yandık" dediğine dair Rivan'dan bir duyum geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin kıdemli muhabirlerinden Ferudun Niğdelioğlu'nun TFF Mehmet Büyükekşi ile ilgili kulisi gündem oldu.

Youtube yayınında Aziz Yıldırım'ın adaylığının değerlendirilirken  Niğdelioğlu, federasyon kaynaklı Riva'dan gelen bir bilgiyi paylaştı.  

Niğdelioğlu, "Büyükekşi Aziz Yıldırım seçimle kazanırsa yandık diyormuş" dedi.

Çarpıcı iddiaya ilişkin Yusuf Kenan Çalık, "Böyle birşey olursa; seçime girmezse de şaşırmam." değerlendirmesini yaptı.

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