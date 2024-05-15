Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu azgın devlet gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de sivilleri katleden İsrail'i sert sözlerle eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamas'ın Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Partisinin grup toplantısında bir kez daha Gazze'de Filistinlileri öldüren İsrail'e yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi Hamas'ı destekliyoruz diye dışarda ve içerde bizi eleştiriyorlar. Yahu sizde hiç mi vicdan yok? Hiç mi insafınız kalmadı? Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek. İsrail sadece Filistin'e değil bize saldırıyor bize. Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı?"