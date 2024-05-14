ATV muhabirinin sorusu Özgür Özel'i kızdırdı 10 yıl maaş alan danışman iddiasıyla yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki atamalarını soran ATV muhabirine yanıt verdi. Özel, "CHP'de eş-dost ataması yoktur. ATV soracaksa şimdi gidecek Yunusemre Belediyesi'nde hangi AKP'li vekilin danışmanı on yıl boyunca maaş almış onu öğrenecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı bittikten sonra koridorda ATV muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"ATV diyor ki 'Belediyedeki atamalar ne oldu?' Genelgenin baş takipçisi benim. CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. AKP'nin belediyelerinde binlercesi yıllardır devam ediyor. ATV istiyorsa bunu araştırsın. ATV, asıl bunları haber yapsın. Yalanı haber yapıyorsunuz. AKP'nin Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nde danışman mı değil mi baksınlar. Bankamatik memuru mu değil mi baksınlar.

Bu gerçeği araştıramamışlar gidip kendi milletvekillerine baksınlar. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel haklarına leke sürenler özür dileyeceklerine hiç açıklama yapmıyorlar. CHP bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kir gösterir. Şimdi ATV‘ye gidecek soracak Yunus Emre Belediyesi’nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı on yıl maaş almış."