BIST 10.255
DOLAR 32,25
EURO 34,92
ALTIN 2.435,20
POLİTİKA

ATV muhabirinin sorusu Özgür Özel'i kızdırdı 10 yıl maaş alan danışman iddiasıyla yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki atamalarını soran ATV muhabirine yanıt verdi. Özel, "CHP'de eş-dost ataması yoktur. ATV soracaksa şimdi gidecek Yunusemre Belediyesi'nde hangi AKP'li vekilin danışmanı on yıl boyunca maaş almış onu öğrenecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı bittikten sonra koridorda ATV muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"ATV diyor ki 'Belediyedeki atamalar ne oldu?' Genelgenin baş takipçisi benim. CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. AKP'nin belediyelerinde binlercesi yıllardır devam ediyor. ATV istiyorsa bunu araştırsın. ATV, asıl bunları haber yapsın. Yalanı haber yapıyorsunuz. AKP'nin Manisa milletvekillerinin danışmanları 10 yıldır Yunus Emre Belediyesi'nde danışman mı değil mi baksınlar. Bankamatik memuru mu değil mi baksınlar.

Bu gerçeği araştıramamışlar gidip kendi milletvekillerine baksınlar. CHP'de bir tane akraba ataması kalmadı. 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel haklarına leke sürenler özür dileyeceklerine hiç açıklama yapmıyorlar. CHP bembeyaz bir sayfa, bir tane nokta oldu mu kir gösterir. Şimdi ATV‘ye gidecek soracak Yunus Emre Belediyesi’nde hangi AK Parti milletvekilinin danışmanı on yıl maaş almış."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
İsmail Saymaz'dan milletvekili emekli maaşı tepkisi: Canı cehenneme bedelini ödesin
İsmail Saymaz'dan milletvekili emekli maaşı tepkisi: Canı cehenneme bedelini ödesin
Cüneyt Özdemir'den 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan polis müdürünün savunmasına tepki
Cüneyt Özdemir'den 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan polis müdürünün savunmasına tepki
Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için isim verdi neden kadın olmasın Barış Yarkadaş aktardı
Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için isim verdi neden kadın olmasın Barış Yarkadaş aktardı
Minibüs şoförü alkollü yakalandı, söyledikleri 'pes' dedirtti
Minibüs şoförü alkollü yakalandı, söyledikleri 'pes' dedirtti
Hadi Özışık'ı hedef alanlar neden Cevheri Güven gibi isimlere sarılıyor?
Hadi Özışık'ı hedef alanlar neden Cevheri Güven gibi isimlere sarılıyor?
Deniz Uğur'dan Gazze isyanı: Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum
Deniz Uğur'dan Gazze isyanı: Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Sözcü TV, Halk TV 'gazeteci değil' dediği Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı
Sözcü TV, Halk TV 'gazeteci değil' dediği Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı
Mehmet Özhaseki evine yerleşen depremzede Hatice ablanın videosunu paylaştı
Mehmet Özhaseki evine yerleşen depremzede Hatice ablanın videosunu paylaştı
Erhan Afyoncu'dan sokak köpekleri uyarısı: Bunun sonu çok kötüye gidiyor
Erhan Afyoncu'dan sokak köpekleri uyarısı: Bunun sonu çok kötüye gidiyor