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Erhan Afyoncu'dan sokak köpekleri uyarısı: Bunun sonu çok kötüye gidiyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sokak köpeği sorunuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanların canının tehdit altında olduğunu söylelen Afyoncu, Burada bir şeylerin yapılması lazım. Avrupa'da ne yapılıyor? Belli bir süre sonra sahiplenilmezse uyutuluyor. Bunun sonu çok kötüye gidiyor." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta sorular" programına konuk oldu.

Başı boş köpeklerin yol açtığı ölümler ve yaralanmalarla ilgili konuşan Afyoncu, Avrupa'da sokaklarda başı boş köpeklerin olmadığına dikkat çekti, belediye, valilikler ve diğer kurumların tamamının suçlu olduğunu söyledi.

Afyoncu, "Saçma sapar bir kanun var. Belediye aldığı hayvanı sonradan aşılayıp tekrar aynı yere koyuyor" dedi.

Afyoncu, "İnsanların canını tehdit eden bir hadise var mı var. Burada bir şeylerin yapılması lazım. Avrupa'da ne yapılıyor? Belli bir süre sonra sahiplenilmezse uyutuluyor. Bunun sonu çok kötüye gidiyor." diye konuştu.

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