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MEDYA

Cemal Enginyurt canlı yayında çılgın döndü: Allah belanızı versin

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürünü öldüren Irak uyruklu öğrenci için, 'göçmenleri mağdur ve mazlum duruma düşürmeyin' açıklaması yapan müftüye tepki gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV'deki sözün gücü isimli programa konuk olarak katıldı. Burada Türkiye'deki hayat pahalılığını ve ekonomiyi yorumlayan Enginyurt, İstanbul Eyüpsultan'daki bir özel okulda Irak uyruklu bir öğrencinin okul müdürünü öldürdüğü vahim olaya da değindi.

Öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenaze namazında konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, “Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır" ifadelerini kullanmıştı. Cemal Enginyurt, müftü Recep Eren'in bu açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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