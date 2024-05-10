BIST 10.219
DOLAR 32,22
EURO 34,72
ALTIN 2.451,55
GÜNCEL

İmam yolda saçılmış halde 8 bin lira buldu! İlk yaptığı iş ise...

Artvin merkeze bağlı Sümbüllü köyünde Memet Zeytin isimli Cami imamı yerde saçılı halde 8 bin lira para buldu. Memet Zeytin, ilk iş olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak paranın sahibine ulaşmaya çalıştı.

Artvin'de imam, yolda bulduğu 8 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi imamı Memet Zeytin, Artvin-Borçka karayolu kenarındaki Sümbüllü Küçük Sanayi Sitesi girişinde çevreye saçılmış paralar olduğunu fark etti.

Topladığı paraların sahibini bulmak için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Zeytin, aynı zamanda durumu jandarmaya bildirdi.
Parasını kaybeden Tuncay Önçeken, konuya ilişkin gördüğü video üzerine Zeytin'e ulaştı.

Zeytin, Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya geldiği Önçeken'e parayı tutanakla teslim etti.

Memet Zeytin, "Hem kulluk hem de kardeşime karşı insanlık görevimi yerine getirdim." dedi.

Motosikletle işe gittiğini ve orada cebindeki paraları düşündüğünü fark ettiğini anlatan Önçeken, "Bulmak için geçtiğim yollardan geri geldim. Bulamayınca zabıtaya haber verdim, ihbarda bulundum. İşe geri döndüğümde tam umudu kesmişten hocamızın paylaştığı videoya denk geldim. Hocamıza ulaştım, camide kendisini buldum. Geldik zabıta ekiplerinin yanında paramı teslim aldım. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin: Gaziantep modeli hak duruşudur
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin: Gaziantep modeli hak duruşudur
Fatih Altaylı'dan Özgür Özel'e itiraz: Baştan başa faul
Fatih Altaylı'dan Özgür Özel'e itiraz: Baştan başa faul
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! İsrail'e büyük protesto!
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! İsrail'e büyük protesto!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
İsmail Saymaz, CHP'deki akraba atamalarını sıraladı!
İsmail Saymaz, CHP'deki akraba atamalarını sıraladı!
Cem Yılmaz sahneyi terk etti, gerçek sonradan ortaya çıktı
Cem Yılmaz sahneyi terk etti, gerçek sonradan ortaya çıktı
Trafikte seyreden araç bir anda alev aldı!
Trafikte seyreden araç bir anda alev aldı!
Özel-Karagöz buluşması neden tepki çekti? İsmail Kılıçaslan'dan çarpıcı iddia
Özel-Karagöz buluşması neden tepki çekti? İsmail Kılıçaslan'dan çarpıcı iddia
Bazılarında hiç utanma yok dedi Fatih Portakal çıldırdı! CHP'li isme ateş püskürdü
Bazılarında hiç utanma yok dedi Fatih Portakal çıldırdı! CHP'li isme ateş püskürdü
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel açıklaması: Öyle dediyse canı sağ olsun
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel açıklaması: Öyle dediyse canı sağ olsun
Ece Üner canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'e demediğini bırakmadı çok sert sözler
Ece Üner canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'e demediğini bırakmadı çok sert sözler
Barış Yarkadaş'tan bomba CHP kulisi! Yeni anayasa...
Barış Yarkadaş'tan bomba CHP kulisi! Yeni anayasa...