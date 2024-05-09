İsmail Saymaz, CHP'deki akraba atamalarını sıraladı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, yeğenini belediyeye müdür olarak ataması gündeme bomba gibi düşmüştü. Akraba atamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterince, Gazeteci İsmail Saymaz Mustafa Bozbey'in daha önce de aynı şekilde akrabalarını belediyeye soktuğunu açıkladı.

Son günlerde siyasetin en önemli gündem maddesi CHP içerisindeki akraba atamaları… Özellikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyeye müdür olarak ataması, büyük yankı uyandırmıştı.

Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Ben bilmiyor muydum bir belediyenin IT departmanında kardeşimi işe almayı. Varsa öyle bir şey istifa ettirecekler. Bizim yönetimimizde böyle bir uygulama yok." ifadelerini kullanmıştı.

İlk vukuatı değilmiş

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Gazeteci İsmail Saymaz, Mustafa Bozbey ile ilgili Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı. Saymaz, Mustafa Bozbey'in daha önce baldızını daire başkanı olarak işe aldığını ve başka isimlerin de olduğunu söyledi.